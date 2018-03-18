Выборы – 2018: ЦИК обработал 40% бюллетеней, Путин лидирует с 74,22%

18 Март 23:33 2018-03-19T00:09:10+03:00

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборах Фото: REUTERS

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По всей России продолжается подсчет голосов на президентских выборах – 2018, которые прошли в нашей стране в воскресенье, 18 марта. К этому часу обработано 40,2% избирательных бюллетеней.

По данным Центризбиркома, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 74,22% голосов россиян.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,02%, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он набирает 6,51%.

Как ранее сообщал kp.ru, поздним вечером в воскресенье Владимир Путин прибыл на Манежную площадь в Москве, где проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Президент со сцены тепло поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборах.

«Все, кто сегодня голосовал – наша общая большая многонациональная команда. Я вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также напряженно и результативно. Спасибо, что у нас такая многомиллионная команда. Нас ждет успех! Чтобы двигаться вперед, у нас должно быть чувство локтя каждого. Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо!» - сказал российский лидер.

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