2018-03-19T00:09:10+03:00
Политика

Выборы – 2018: ЦИК обработал 40% бюллетеней, Путин лидирует с 74,22%

Подсчет голосов на президентских выборах – 2018 в России продолжается
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборахПрезидент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборахФото: REUTERS
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По всей России продолжается подсчет голосов на президентских выборах – 2018, которые прошли в нашей стране в воскресенье, 18 марта. К этому часу обработано 40,2% избирательных бюллетеней.

По данным Центризбиркома, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 74,22% голосов россиян.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,02%, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он набирает 6,51%.

Как ранее сообщал kp.ru, поздним вечером в воскресенье Владимир Путин прибыл на Манежную площадь в Москве, где проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Президент со сцены тепло поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборах.

«Все, кто сегодня голосовал – наша общая большая многонациональная команда. Я вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также напряженно и результативно. Спасибо, что у нас такая многомиллионная команда. Нас ждет успех! Чтобы двигаться вперед, у нас должно быть чувство локтя каждого. Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо!» - сказал российский лидер.

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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