2018-03-19T05:05:05+03:00
В мире

СМИ назвали возможные причины самоубийства украинского летчика, которого обвиняли в гибели рейса МН17

Бывшие сослуживцы Волошина говорят, что он был очень впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под ДонецкомМалайзийский Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под ДонецкомФото: REUTERS
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Украинский летчик Владислав Волошин, который считался одним из виновников авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года, мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Об этом пишет издание «Новости N» со ссылкой на его знакомых и сослуживцев.

По их словам, Волошин, в последние годы занимавший пост директора Николаевского международного аэропорта, был человеком очень впечатлительным с «повышенным чувством справедливости», и его очень угнетали проблемы, связанные с реконструкцией воздушной гавани. Настолько, что он вполне мог из-за этого совершить самоубийство.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после своего ухода из армии в прошлом году бывший летчик, которого обвиняли в гибели почти 300 пассажиров рокового рейса МН17, обнародовал в интернете открытое письмо, в котором жаловался на маленькую зарплату украинских пилотов, плохую форму и нехватку горючего. А накануне стало известно, что Волошин совершил попытку суицида и скончался в больнице.

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В «деле малайзийского Боинга» появился «секретный свидетель», чьи показания снимают все обвинения с ополчения и России. И объясняют загадочное поведение западных экспертов.

Этот человек пришел в редакцию «Комсомолки» сам. Мы проверили его документы - он не актер и не подставное лицо. Реальные данные свидетеля мы пока не можем раскрыть - у нашего собеседника на Украине остались родственники и он боится мести и шантажа. Судя по тому, что нам рассказал Александр (назовем его так), - опасения реальны. Мы приводим стенограмму нашего разговора практически без купюр (подробности).

Секретный свидетель гибели малайзийского боинга: Самолет сбил украинский пилот СУ-25 ракетами «воздух-воздух»."Комсомольская правда" взяла интервью у бежавшего в Россию служащего авиабазы

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