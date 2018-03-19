В Японии пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком

СЕГОДНЯ 09:00 2018-03-19T09:07:28+03:00

На борту судна находились 509 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал

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В Японии пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из порта Акаси, расположенного на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

По данным агентства Kyodo, судно водоизмещение 9,8 тысяч тонн не может самостоятельно продолжить движения — на его винт намоталась якорная цепь маяка. На борту парома находятся 509 пассажиров и членов экипажа, в результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время разрабатывается план их эвакуации.

Авария произошла в момент, когда судно маневрировало, пытаясь сблизиться с санитарным катером. Последний должен был забрать заболевшего пассажира. В условиях сильного волнения паром столкнулся с маяком весом около восьми тонн.

Как сообщал ранее сайт «КП», в январе в порту Барселоны пассажирский паром протаранил круизный лайнер. По данным местных СМИ, причиной аварии послужила ошибка экипажа или отказ техники.