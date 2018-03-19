2018-03-19T10:05:32+03:00
Политика

Грудинин проиграл спор журналисту Дудю

Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15%
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин. Фото: Александр Щербак/ТАССКандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты России от КПРФ проиграл спор журналисту Юрию Дудю.

Напомним, 6 февраля Грудинин стал героем YouTube-шоу «вДудь». Дудь предложил политику поспорить: если Грудинин набирает меньше 15% на выборах главы государства, то он сбреет усы, а если его результате будет выше этой отметки, то журналист побреется налысо.

В день голосования, 18 марта, некоторые пользователи социальных сетей называли этот спор «главной интригой выборов». В 21:00 по московскому времени появились первые итоги Цинтризбиркома, согласно которым Грудинин набирал почти 16% голосов. В интернете были опубликованы шутки о том, что Дудь скоро станет лысым.

Но позже результат Грудинина стал снижаться, достигнув сначала 15%, а затем чуть больше 13%. По итогам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов.

Дудь опубликовал на своих страницах в Instagram и Twitter фотографии бритвы. Комментарии от него самого и Грудинина пока не поступали.

Юрий Дудь выиграл спор с Павлом Грудининым. Фото: Юрий Дудь/Twitter

Юрий Дудь выиграл спор с Павлом Грудининым. Фото: Юрий Дудь/Twitter

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу
В России создадут вакцину от наркомании
Европарламент прокомментировал президентские выборы в России
Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести
В России появится синее сладкое молоко
Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно
Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на более поздний срок
Турецкое посольство в Дании закидали коктейлями Молотова
СМИ: разведка США установила «секретный канал» с КНДР‍
Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ
Опытнейший артист Cirque du Soleil насмерть разбился во время выступлений
Нефть умеренно дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США
Минтруд: номинальные доходы россиян выросли на 7%
Путин: Все изменения в правительстве будут производиться после инаугурации 7 мая
Более половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложными
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах
МВД: за время выборов в России снизилась преступность
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах
В Японии пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком
В техасском Остине снова прогремел взрыв
ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах превысила 67%
Япония продолжит сотрудничество с Россией после победы Путина на выборах
СМИ рассказали об отказе двигателя вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту
Российский актер Федор Добронравов попал в больницу
Погода в Москве 19 марта: Переменная облачность, местами гололедица