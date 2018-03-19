Путин: Все изменения в правительстве будут производиться после инаугурации 7 мая

СЕГОДНЯ 10:13 2018-03-19T10:13:02+03:00

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Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-либо перестановки в правительстве будут производиться после инаугурации, которая должна пройти 7 мая.

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе в Москве.

Главу государства также спросили, что он думает по поводу кандидата на пост премьер-министра и сохранит ли эту должность текущий глава кабмина Дмитрий Медведев.

«Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю. Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», - заключил президент.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов на состоявшихся 18 марта президентских выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей.