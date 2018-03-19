Европарламент прокомментировал президентские выборы в России

СЕГОДНЯ 11:23 2018-03-19T11:23:34+03:00

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В Европарламенте считают, что президентские выборы в России показали, что страна продолжает придерживаться демократических ценностей. Об этом во время встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым заявил депутат Европейского парламента от Италии Стефано Мауллу.

«Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента», — сказал Мауллу.

Кроме того, европейский парламентарий выразил уверенность, что отношения между Россией и Европарламентом будут динамично развиваться. "Отношения между Европарламентом и Россией должны продолжаться, как и сотрудничество между Москвой и Римом. Эти отношения очень важные", - подчеркнул Мауллу.

18 марта в России прошли президентские выборы. По данным ЦИК, явка на выборах президента после обработки 99,83% протоколов составляет 67,47%.