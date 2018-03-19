2018-03-19T11:59:22+03:00
В мире

Национальный долг США превысил отметку в 21 триллион долларов

Когда президентом страны стал Дональд Трамп, долг составлял 19,9 триллиона долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Впервые в истории Соединенных Штатов национальный долг страны превысил отметку в 21 триллион долларов.

Как сообщает CBS со ссылкой на информацию министерства финансов США, когда президентом стал Дональд Трамп, задолженность составляла 19,9 триллиона долларов.

Отмечается, что за время президентского срока экс-главы государства Барака Обамы долг Соединенных Штатов вырос почти в два раза. В начале первого президентского срока Обамы национальный долг составлял 10,6 триллиона долларов, а в конце второго срока - задолженность увеличилась как раз до 19 миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал свой первый год на посту главы государства самым успешным за всю историю Америки. При этом он уже уволил больше десяти человек из своей команды. Так, отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба Трамп назвал великим днем для демократии.

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