2018-03-17T09:42:47+03:00
В мире

Трамп об увольнении Маккейба : "Великий день для демократии"

Президент США заявил, что экс-заместитель главы ФБР знал все о коррупции в бюро, но молчал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба великим днем для демократии. Об этом глава государства написал у себя в социальных сетях.

"Эндрю Маккейб уволен - прекрасный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, великий день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (экс-глава ФБР) был его начальником и выставил Маккейба мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, происходящих на самых высоких уровнях ФБР!", - гласит запись в Twitter американского президента.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что решение об увольнении Маккейба принял генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который обвинил того в несанкционированном разглашении информации.

Однако, стоит напомнить, что об отставке замдиректора ФБР сообщалось еще в конце января. Тогда предполагалось, что сам политик принял такое решение из-за слов Трампа о его предвзятости из-за связей с Демократической партией. Так, жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на предвыборную кампанию на выборах в законодательное собрание Виргинии.

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