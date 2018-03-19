Минобороны РФ: Все российские военнослужащие в Сирии проголосовали на выборах президента

СЕГОДНЯ 12:01 2018-03-19T12:05:12+03:00

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев голосует на избирательном участке в Дамаске Фото: Александр КОЦ

Общая явка военного и гражданского персонала в арабской республике составила 99,2%

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Все российские военнослужащие на территории Сирии приняли участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, всего было подсчитано 2954 бюллетеня — все 100% голосов отданы за действующего президента Владимира Путина.

Общая явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала составила 99,2%. Командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев проголосовал на избирательном участке в посольстве РФ в Дамаске, добавил Панков.

О том, как проходило досрочное голосование в сирийской столице, читайте в материале специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Напомним, по итогам подсчета большинства голосов на президентских выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей. По предварительным данным, явка составила 67,47%: в плебисците приняли участие 73, 36 млн граждан.