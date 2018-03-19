Минобороны РФ: Все российские военнослужащие в Сирии проголосовали на выборах президента
Все российские военнослужащие на территории Сирии приняли участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
По его словам, всего было подсчитано 2954 бюллетеня — все 100% голосов отданы за действующего президента Владимира Путина.
Общая явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала составила 99,2%. Командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев проголосовал на избирательном участке в посольстве РФ в Дамаске, добавил Панков.
О том, как проходило досрочное голосование в сирийской столице, читайте в материале специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.
Напомним, по итогам подсчета большинства голосов на президентских выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей. По предварительным данным, явка составила 67,47%: в плебисците приняли участие 73, 36 млн граждан.
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