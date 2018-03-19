Президент Казахстана Назарбаев поздравил Путина с переизбранием

СЕГОДНЯ 14:27 2018-03-19T14:27:27+03:00

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Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Главы государств переговорили по телефону, а также Путин получил письменное поздравление телеграммой.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Назарбаева в микроблоге Twitter.

В телеграмме Назарбаев отметил эффективное руководство Путина Россией, масштабные политические и экономические реформы, повышение благосостояния населения и активное участие в решении актуальных мировых и региональных проблем.

Назарбаев заверил, что высоко ценит дружбу с главой Россией и надеется на расширение контактов с Россией в двухстороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает сайт kp.ru, 18 марта за Путина проголосовало абсолютное большинство, более 76%. Президента России поздравили с переизбрание глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Китая Си Цзиньпинь и многие другие лидеры государств.