Путина поздравляют с переизбранием главы других государств

СЕГОДНЯ 05:18 2018-03-19T05:33:46+03:00

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В международных отношениях принято поздравлять глав государств их коллегами из других стран с какими-то знаменательными событиями. С днем рождения, например, или юбилеем. А уж тем более – с победой на главных выборах страны. И это не просто дань вежливости. По тому, каким в очереди поздравителей стал глава того или иного государства можно о б уровне и ближайших перспективах отношений между их государствами и страной адресата.

Первые поздравления Владимиру Путину пришли уже этой ночью. Свои телеграммы по случаю победы на выборах уже этой ночью прислали президенты Казахстана, Боливии, Сербии, Венесуэлы, председатель Госсовета и Совета министров Кубы.

Так: недавно переизбранный на пост председателя КНР председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с переизбранием на должность президента России, в которой в частности отмечается: «В последние годы российский народ показывает единство и сплоченность, решительно идет вперед по пути развития и возрождения сильной страны, в социально -экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты. Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах». Глава Китайской Народной республики подтвердил курс на углубление сотрудничества и стратегического партнерства с Россией.

Владимир Владимирович получил теплое послание и от Рауля Кастро, возглавляющего кубу. Президент Боливии Эво Моралес поздравил российского президента в своем микроблоге в Твиттер. Одним из первых отметился поздравлениями президент Сербии Александр Вучич.

Что же касается президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, то между Нурсултаном Абишевичем и Владимиром Владимировичем состоялся прямой телефонный разговор, в ходе которого Назарбаев поздравил российского коллегу с победой.

Кто поздравит Путина в ближайшие часы. Безусловно, это будут лидеры остальных среднеазиатских республик, входивших в СССР, президент Молдовы Игорь Додон, руководители Монголии, Филиппин, Никарагуа, вероятно, Мексики, Индии и Индонезии. Не должен затеряться среди них и господин Эрдоган. От кого уж солвсем не ждем поздравительной телеграммы, так это от занимающего пост президента Украины Петра Порошенко. И слава Богу! А то бы пришлось, в случае получения такой телеграммы, ломать голову, выясняя, что мы делаем не так.

Что касается англосаксонского мира и европейцев, здесь все достаточно запутанно. С одной стороны, этикет международных отношений, который они все же еще не окончательно растеряли, диктует им необходимость оформить поздравления. С другой, непонятно, кому быть первым, поскольку неизвестно, что об этом подумают за океаном. А там, в Вашингтоне Трампу тоже приходится решать, как быть в этой ситуации. Вроде бы и поздравить надо, но ведь сенаторы-ковбои могут расценить это как свидетельство особых отношений с Россией и Путиным и использовать для раздувания нового скандала. США давно перестали, со времен госсекретаря Джима, простите, Джона Керри (вечно я их путаю – клоуна и дипломата) придерживаться дипломатии в отношениях, действиях и выражениях, а потому для них никакие нормы основой не являются. Ведь Трамп мог бы поздравить Путина еще поздним вечером 18-го, когда в США разгар рабочего дня, или под американский вечер. Однако смолчал. А что на этом фоне делать Меркель и Макрону?

Очень интересно, когда Кремль получит поздравление от правительства ее Величества. То есть, от Терезы Мэй или, на совсем уж худой конец, от экзальтированного и психически неустойчивого министра иностранных дел Бориса Джонсона. Главу британского Минобороны просьба в качестве отправителя не предлагать – пусть лучше заткнется и отойдет в сторону. Хватит ли духу у бритишей совсем уж презреть этикет, или они сдадутся, процедив сквозь зубы? От болгарского руководства и глав прибалтийских республик также вряд ли стоит ждать признаний в любви и надежд на взаимность. Хотя Даля Грибаускайте может оказаться способна на такой шаг. Дела в Литве уж очень нехороши, да и в отставку ей скоро уходить.

И как-то вот очень непонятно, когда же своего коллегу и партнера по Союзному государству поздравит Александр Григорьевич Лукашенко. По идее, время для этого у него уже было. Во всяком случае, в Минске еще был вечер, когда в Пекине уже наступила глубокая ночь. Но телеграмм от президента Белоруссии вроде бы пока не поступало.

Да, это все протокол. Но не абстрактный абы непонятно для чего, а ритуал, закладывающий основу для формирования отношений на новом этапе. Милости просим, с поздравлениями-то. Тем более, что дело вам придется иметь с уже другим Путиным. То есть он все тот же, конечно, вот только избиратели выдали ему небывалый карт-бланш на выборах.

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