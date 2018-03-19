Евросоюз рассматривает заявления Британии о причастности России к «делу Скрипаля»
Евросоюз рассматривает заявления Великобритании о возможной причастности России к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В распространенном заявлении совета по иностранным делам Евросоюза содержатся призывы к РФ ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе "Новичок".
"ЕС решительно осуждает нападение, которое было совершено на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года, в результате которого также серьезно пострадал сотрудник полиции.... Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Британии, согласно которой весьма вероятно, что РФ несет за это ответственность", — говорится в заявлении.
В понедельник, 19 марта, в Брюсселе проходит совет по иностранным делам с участием представителей 27 стран. Один из пунктов повестки дня - обсуждения "дела Скрипаля".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти будут вынуждены предъявить доказательства своих антироссийские заявлениях по делу Скрипаля.
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