2018-03-19T15:16:18+03:00
Политика

Евросоюз рассматривает заявления Британии о причастности России к «делу Скрипаля»

В понедельник в Брюсселе проходит совет по иностранным делам с участием 27 стран
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
ЕС рассматривает заявления о причастности России к "делу Скрипаля"ЕС рассматривает заявления о причастности России к "делу Скрипаля"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Евросоюз рассматривает заявления Великобритании о возможной причастности России к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В распространенном заявлении совета по иностранным делам Евросоюза содержатся призывы к РФ ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе "Новичок".

"ЕС решительно осуждает нападение, которое было совершено на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года, в результате которого также серьезно пострадал сотрудник полиции.... Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Британии, согласно которой весьма вероятно, что РФ несет за это ответственность", — говорится в заявлении.

В понедельник, 19 марта, в Брюсселе проходит совет по иностранным делам с участием представителей 27 стран. Один из пунктов повестки дня - обсуждения "дела Скрипаля".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти будут вынуждены предъявить доказательства своих антироссийские заявлениях по делу Скрипаля.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Скучали по мне?»: на здании МИД Великобритании появился улыбчивый Путин
Медведев поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах
Борис Титов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России
Минфин устранил разногласия с Банком России касательно обмена криптовалют
В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Климкина ввести санкции против Шредера
Путин рассказал о приоритетах нового президентского срока
Путин лично поздравит российских триумфаторов Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане
Рейтинг поддержки Синдзо Абэ упал до рекордно низких значений
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2018 году
Умер сорвавшийся с высоты воздушный акробат "Цирка Запашного"
Названы лауреаты премии президента России в области культуры
В США найдена спрятанная в машине бомба: задержаны трое подозреваемых
Эксперты предупредили пользователей Android о новой версии вируса Fakebank
ЦБ: Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале снизилась на 16%
Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы
Сурайкин поздравил Путина с победой в президентских выборах
Большинство украинцев работают за рубежом нелегально