В Кремле призвали Лондон подкрепить антироссийские заявления по делу Скрипаля доказательствами или извиниться

СЕГОДНЯ 13:19 2018-03-19T13:24:56+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог найти объяснений безосновательному клеветническому потоку, который изливается на Москву со стороны британских властей

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Рано или поздно Лондон будет вынужден подкрепить доказательствами свои антироссийские заявления касательно дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не стал бы говорить об «обострении отношений с Западом» применительно к этой ситуации.

«В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией, безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании», - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Москве с пониманием относятся к солидарности западных стран с Великобританией.

«Но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Нужно будет или их чем-то подкрепить - какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», - заключил Песков.

Как сообщал сайт «КП», Осужденный в России за госизмену Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и местный полицейский были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Лондоне заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

При этом британская сторона отказалась от совместного с Россией расследования в рамках Организации по запрещению химического оружия.

Не дожидаясь окончания расследования, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала ряд антироссийских мер, включая выдворение 23 дипломатов и заморозку высокоуровневых двусторонних контактов.

В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, а также приняла решение о закрытии генконсульства королевства в Санкт-Петербурге и Британского совета в РФ.