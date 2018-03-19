В Кремле призвали Лондон подкрепить антироссийские заявления по делу Скрипаля доказательствами или извиниться
Рано или поздно Лондон будет вынужден подкрепить доказательствами свои антироссийские заявления касательно дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что не стал бы говорить об «обострении отношений с Западом» применительно к этой ситуации.
«В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией, безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании», - добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Москве с пониманием относятся к солидарности западных стран с Великобританией.
«Но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Нужно будет или их чем-то подкрепить - какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», - заключил Песков.
Как сообщал сайт «КП», Осужденный в России за госизмену Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и местный полицейский были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Лондоне заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.
При этом британская сторона отказалась от совместного с Россией расследования в рамках Организации по запрещению химического оружия.
Не дожидаясь окончания расследования, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала ряд антироссийских мер, включая выдворение 23 дипломатов и заморозку высокоуровневых двусторонних контактов.
В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, а также приняла решение о закрытии генконсульства королевства в Санкт-Петербурге и Британского совета в РФ.
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»