2018-03-19T16:10:22+03:00
Политика

В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Климкина ввести санкции против Шредера

Украинский министр иностранных дел предложил ввести санкции в отношении бывшего канцлера
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны Германии Урсула фон дер ЛяйенМинистр обороны Германии Урсула фон дер ЛяйенФото: REUTERS
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Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина о введении санкций в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Журналисты Bild предложили министру обороны продолжить фразу "Санкции против Герхарда Шредера…".

"Стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее в интервью этому же немецкому изданию Климкин призвал ввести санкции Запада также в отношении лиц, которые "продвигают проекты" России за границей. Шредера он назвал "самым важным лоббистом для Путина". Однако позже украинский министр уточнил, что не имел в виду персональные санкции против бывшего канцлера.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года был избран в состав совета директоров "Роснефти". Он неоднократно заявлял о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

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