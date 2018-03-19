2018-03-19T17:09:06+03:00
Политика

ООН упрекнула Украину за отсутствие прогресса в расследовании расстрела на Майдане

В Европе отметили и безрезультатность поиска виновных в трагедии в Одессе
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Февраль 2014 года, эвакуация жертвы уличных боев в центре КиеваФевраль 2014 года, эвакуация жертвы уличных боев в центре КиеваФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Мониторинговая миссия ООН упрекнула правоохранительные органы Украины за отсутствие прогресса в расследованиях по расстрелу на Майдане и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

«Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности», - сказала на презентации 21-го отчета миссии ее руководитель Фиона Фрейзер.

Говоря о трагедии в Одессе, Фрейзер подчеркнула, что родственники убитых заслуживают справедливости. Глава миссии усомнилась в независимости украинских судей. По мнению Фрейзер, в резонансных делах на судей оказывается давление, передает ТАСС.

Трагедия в Одессе унесла жизни 46 человек, пострадали около 200. Евромайдановцы учинили беспорядки на улицах Одессы, а потом забросали Дом профсоюзов на Куликовом поле бутылками с зажигательными смесями.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила спикера Андрея Парубия в организации расстрела на Майдане в 2014 году. В конце 2017 года «КП» писала, что по мирным демонстрантам стреляли наемники из Грузии.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турция вынудила более 200 тысяч жителей Африна покинуть свои дома
Авиакомпания AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта
Астрономы рассказали, когда в Москве наступит весна
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с делом Скрипаля
Более 400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
Британский Совет нацбезопасности рассмотрит новые шаги в отношении РФ
Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах
Ученые доказали пользу лишнего веса
Вернувшийся домой после 5 лет скитаний кот умилил пользователей Сети
Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
Великобритания и ЕС согласовали переходный период после Brexit