ООН упрекнула Украину за отсутствие прогресса в расследовании расстрела на Майдане

СЕГОДНЯ 17:09 2018-03-19T17:09:06+03:00

В Европе отметили и безрезультатность поиска виновных в трагедии в Одессе

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Мониторинговая миссия ООН упрекнула правоохранительные органы Украины за отсутствие прогресса в расследованиях по расстрелу на Майдане и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

«Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности», - сказала на презентации 21-го отчета миссии ее руководитель Фиона Фрейзер.

Говоря о трагедии в Одессе, Фрейзер подчеркнула, что родственники убитых заслуживают справедливости. Глава миссии усомнилась в независимости украинских судей. По мнению Фрейзер, в резонансных делах на судей оказывается давление, передает ТАСС.

Трагедия в Одессе унесла жизни 46 человек, пострадали около 200. Евромайдановцы учинили беспорядки на улицах Одессы, а потом забросали Дом профсоюзов на Куликовом поле бутылками с зажигательными смесями.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила спикера Андрея Парубия в организации расстрела на Майдане в 2014 году. В конце 2017 года «КП» писала, что по мирным демонстрантам стреляли наемники из Грузии.