Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах-2018

СЕГОДНЯ 20:10 2018-03-19T20:11:55+03:00

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Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Владимира Путина с победой на выборах российского главы. Об этом сообщила пресс-служба лидера североевропейского государства.

"Президент республики Саули Ниинистё поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. В своем поздравлении он выразил надежду на продолжение совместной работы и конструктивного диалога, а также обратил внимание на напряженную мировую ситуацию в области политики и безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии.

Между тем, Ниинистё подчеркнул, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН может оказывать особое влияние на вопросы поддержания мира на Земле.

Напомним, что на президентских выборах, которые состоялись в воскресенье, 18 марта, Путин одержал уверенную победу, набрав более 76% избирательских голосов, сообщает сайт kp.ru.