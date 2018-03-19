Скляр ответил на слова Макаревича о "злобных дебилах"- россиянах

СЕГОДНЯ 21:11 2018-03-19T21:11:53+03:00

Лидер группы "Ва-БанкЪ" заявил, что музыканта в этой стране никто не держит, поэтому он может спокойно жить в США

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Основатель группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр напомнил музыканту Андрею Макаревичу о том, что в России его никто не держит, и потому он может спокойно уезжать жить в США, когда пожелает. Таким образом автор-песенник отреагировал на слова лидера группы "Машина времени" о том, что в нашей стране его окружают одни лишь "злобные дебилы".

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, по словам Макаревича, в Соединенных Штатах люди гораздо "спокойнее, веселее и добрее", чем в России. Такие выводы музыкант сделал после своей первый за три года поездки в США.

"Вчера только приехал из Барнаула — хорошая публика. Наверное, Андрей не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается. Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", — цитирует телеканал RT Скляра.

Стоит отметить, что Макаревич не впервые негативно высказывается о собственной родине. Ранее он открыто заявлял о том, что его буквально тошнит при слове "патриотизм".