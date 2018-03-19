Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России

СЕГОДНЯ 21:39 2018-03-19T21:40:06+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства, которые состоялись 18 марта.

"Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации", - говорится в тексте телеграммы, распространенной в понедельник пресс-службой главы кабинета министров ФРГ.

Меркель пожелала Путину успехов в решении поставленных задач и выразила надежду на дальнейшего конструктивное сотрудничество. Она подчеркнула, что сейчас двум странам как никогда необходимо поддерживать диалог и налаживать отношения не только между государствами, но и между народами.

По словам канцлера, именно на этом стоит основывать все усилия по поиску решений двусторонних и международных проблем.

Напомним, что на минувших выборах Владимир Путин одержал уверенную победу с более чем 76,6% голосами избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что политика уже успели поздравить многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ