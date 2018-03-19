Президент Германии поздравил Путина с переизбранием

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-19T14:30:06+03:00

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с победой на выборах российского главы и выразил надежду на продолжение доверительного диалога между странами. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого лидера.

"Я поздравляю с переизбранием вас и граждан Российской Федерации", - заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что сейчас Москва и Берлин должны приложить все силы на "противодействие отчуждению" между жителями наших стран и в Европе, в целом.

"Тесное сотрудничество между Россией и ФРГ мы всегда после окончания холодной войны понимали как важную опору для общих европейских усилий по установлению и укреплению долгосрочного совместного миропорядка на нашем континенте", - приводит слова главы Германии его пресс-служба.

Напомним, что по итогам обработки почти всех бюллетеней на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года, Путин лидирует более чем с 76% голосов. При этом, как сообщал ранее сайт kp.ru, избирательская явка составила 67%.