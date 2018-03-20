США и Южная Корея возобновят совместные военные учения, отложенные из-за Олимпиады

СЕГОДНЯ 08:34 2018-03-20T08:34:38+03:00

В маневрах, которые начнутся с 1 апреля, примут участие 11,5 тысяч американских и 290 тысяч южнокорейских военнослужащих

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США и Южная Корея возобновлят с 1 апреля совместные военные учения, ранее отложенные из-за Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр», - говорится в документе.

Отмечается, что КНДР уведомлена о сроках проведения учений и их оборонном характере через командование ООН на Корейском полуострове.

В другом заявлении представитель американского оборонного ведомства полковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан уточнил, что возобновление учений не является отметом на какие-либо действия Пхеньяна или реакцией на текущую обстановку вокруг КНДР.

«Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию. Мы не будем обсуждать конкретику, но оборонный характер этих совместных учений был ясен на протяжении многих десятилетий и не изменился», - подчеркнул Логан.

Ожидается, что в маневрах Foal Eagle примут участие 11,5 тысячи военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих. В этом году США решили не задействовать в учениях стратегические виды вооружений, такие как атомные авианосцы, подводные ракетоносцы и бомбардировщики B-1 Lancer.