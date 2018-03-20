МИД Сирии назвал оккупацией вторжение турецких военных в Африн
В Министерстве иностранных дел Сирии назвали «оккупацией» турецкое вторжение в Африн и потребовали от Анкары немедленно вывести свои военные силы с территории арабской республики.
В опубликованном агентством SANA заявлении подчеркивается, что «турецкое вторжение противоречит международному праву и угрожает жизни мирных граждан».
В свою очередь курдские правозащитники обвинили действующих в союзе с Турцией боевиков «Сирийской свободной армии» в преступлениях против мирных жителей Африна.
По данным «Демократического центра по правам человека в Курдистане», боевики ССА разграбляют имущество местного населения при полном попустительстве турецких военных.
Фото: twitter.com/Mardini333
Награбленное добро боевики вывозят с помощью тракторов, которые являются весьма популярным транспортным средством в сельскохозяйственном Африне.
Как сообщал сайт «КП», с 20 января Турция проводит в сирийском регионе Африн военную операцию против курдских вооруженных формирований, которые Анкара называет «террористическими».
Вечером 17 марта турецкие военные и союзные им боевики ССА вошли в административный центр региона, одноименный город Африн. Курдские отряды не оказали организованного сопротивления - основная их часть отступила в район соседнего Манбиджа.
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