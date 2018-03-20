Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО

СЕГОДНЯ 12:28 2018-03-20T12:28:37+03:00

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Будапешт не допустит участия президента Украины Петра Порошенко в летнем саммите НАТО. Об этом по итогам встречи глав МИД стран-участниц Северо-атлантического блока заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.По его словам, власти пойдут на этот шаг, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", нарушающего права национальных меньшинств.

"У Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева. Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введен в действие ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии особо отметил, что геополитическое положение Украины не дает ей права осуществлять дискриминационную политику в отношении нацменьшинств, компактно проживающих на ее территории.

Осенью 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться только до пятого класса, после чего обучение будет только на мове.

"Драконовский" закон "Об образовании" подвергся жесточайшей критике со стороны ближайших соседей Незалежной. В частности, Киев раскритиковали Москва, Варшава, Бухарест, София и даже Афины. 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала закон серьезным препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.