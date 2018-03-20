2018-03-20T13:21:48+03:00
Политика

Песков: отсутствие поздравления от Трампа в адрес Путина не является недружественным шагом

Пресс-секретарь президента отметил, что "утро вечера мудренее"
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие поздравления Владимира Путина с переизбранием на выборах президента РФ от главы США Дональда Трампа не является недружественным шагом.

"Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам - не нужно здесь ничего сгущать.", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "утро вечера мудренее".

По словам представителя Кремля, Путину продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных государств.

"Некоторые телефонные разговоры сейчас проходят, будем информировать", - отметил Песков.

Во вторник, 20 марта, у Путина запланирована встреча с российскими паралимпийцами, после чего продолжатся телефонные беседы.

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