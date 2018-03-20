Трамп даже не собирался поздравлять Путина с победой на выборах
Американский лидер Дональд Трамп не собирался звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, прошедших 18 марта в России.
Это стало понятно журналистам после беседы с заместителем пресс-секретаря Белого дома Хоганом Гидли, который заявил, что его шеф «в курсе недавней победы Путина на выборах», но никаких телефонных бесед с президентом России у Трампа в ближайшее время не запланировано, передает агентство Reuters.
При этом Гидли отметил, что Соединенные Штаты намерены и дальше «работать над развитием отношений с Россией», искать новые возможности для сотрудничества в сферах, где интересы двух стран совпадают.
Ранее в Белом доме заявили, что «не удивлены» итогами президентских выборов в нашей стране.
Как сообщал сайт kp.ru, с переизбранием Владимира Путина главой государства уже поздравили многие мировые лидеры.
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