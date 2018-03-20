2018-03-20T02:21:30+03:00
Политика

Трамп даже не собирался поздравлять Путина с победой на выборах

В Белом доме заявили, что никаких звонков президента США российскому коллеге не запланировано
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент СЩА Дональд ТрампПрезидент СЩА Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп не собирался звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, прошедших 18 марта в России.

Это стало понятно журналистам после беседы с заместителем пресс-секретаря Белого дома Хоганом Гидли, который заявил, что его шеф «в курсе недавней победы Путина на выборах», но никаких телефонных бесед с президентом России у Трампа в ближайшее время не запланировано, передает агентство Reuters.

При этом Гидли отметил, что Соединенные Штаты намерены и дальше «работать над развитием отношений с Россией», искать новые возможности для сотрудничества в сферах, где интересы двух стран совпадают.

Ранее в Белом доме заявили, что «не удивлены» итогами президентских выборов в нашей стране.

Как сообщал сайт kp.ru, с переизбранием Владимира Путина главой государства уже поздравили многие мировые лидеры.

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