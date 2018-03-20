Трамп даже не собирался поздравлять Путина с победой на выборах

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-20T02:21:30+03:00

В Белом доме заявили, что никаких звонков президента США российскому коллеге не запланировано

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп не собирался звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, прошедших 18 марта в России.

Это стало понятно журналистам после беседы с заместителем пресс-секретаря Белого дома Хоганом Гидли, который заявил, что его шеф «в курсе недавней победы Путина на выборах», но никаких телефонных бесед с президентом России у Трампа в ближайшее время не запланировано, передает агентство Reuters.

При этом Гидли отметил, что Соединенные Штаты намерены и дальше «работать над развитием отношений с Россией», искать новые возможности для сотрудничества в сферах, где интересы двух стран совпадают.

Ранее в Белом доме заявили, что «не удивлены» итогами президентских выборов в нашей стране.

Как сообщал сайт kp.ru, с переизбранием Владимира Путина главой государства уже поздравили многие мировые лидеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абсолютная победа Путина и полный нокаут для его противников

Александр ГРИШИН

Кошмар западных «партнеров» стал явью: Путин избран не просто большинством участников голосования, а большинством всех избирателей (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прочитано в западных СМИ: «Нет сомнений, что Путин широко популярен среди россиян»

«Комсомолка» посмотрела, как реагировала зарубежная пресса на результат выборов в России (подробности).