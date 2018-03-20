Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов

СЕГОДНЯ 14:44 2018-03-20T14:44:50+03:00

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К 23 марта президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов.

Как сообщила газета Washington Post, к таким товарам могут отнести около 100 наименований продукции, для производства которой, как считают в США, китайские компании «похитили у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну».

Напомним, 8 марта Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий, которые составят 25% и 10% соответственно. Он отметил, что некоторые страны (Канада, Мексика и Австралия) могут быть освобождены от выплат таможенных сборов. Канцлер Австрии назвал такую меру идиотизмом. А также в СМИ появилась информация, что ЕС не исключает введение ответных пошлин в размере 25% на американские товары.

Позже Трамп сообщил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для Евросоюза после того, как будут отменены аналогичные меры в отношении товаров из США.