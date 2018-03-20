2018-03-20T14:44:50+03:00
В мире

Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов

По данным СМИ, в список войдут около 100 наименований китайской продукции
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

К 23 марта президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов.

Как сообщила газета Washington Post, к таким товарам могут отнести около 100 наименований продукции, для производства которой, как считают в США, китайские компании «похитили у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну».

Напомним, 8 марта Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий, которые составят 25% и 10% соответственно. Он отметил, что некоторые страны (Канада, Мексика и Австралия) могут быть освобождены от выплат таможенных сборов. Канцлер Австрии назвал такую меру идиотизмом. А также в СМИ появилась информация, что ЕС не исключает введение ответных пошлин в размере 25% на американские товары.

Позже Трамп сообщил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для Евросоюза после того, как будут отменены аналогичные меры в отношении товаров из США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года