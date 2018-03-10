2018-03-10T16:05:31+03:00
В мире

Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии

В настоящее время Вашингтон и Канберра «ускоренно» работают над двусторонним соглашением
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В субботу, 10 марта, президент США Дональд Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии.

По словам главы Соединенных Штатов, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Канберрой, чтобы не вводить пошлины на ее сталь и алюминий. Как заметил хозяин Белого дома, американские и австралийские власти вынуждены работать над двусторонним соглашением «ускоренно».

«Поговорил по телефону с премьер-министром (Австралии) Малколмом Тернбуллом. <…> Ускоренно работаем над заключением двустороннего соглашения по обеспечению безопасности с тем, чтобы нам не пришлось вводить пошлины на сталь и алюминий, которые импортируются в США нашим союзником, великой страной Австралией!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. А в минувший четверг, 8 марта, он подписал соответствующий указ. Этот документ вызвал волну негодования в целом ряде стран. Евросоюз же даже пригрозил США ответными мерами.

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