2018-03-20T14:49:03+03:00
В мире

Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты

Под руководством российского Центра примирения враждующих сторон в регионе проводится беспрецедентная гуманитарная операция
Денис СУХОВ
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Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной ГутыМинобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной ГутыФото: Александр КОЦ
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Сирийские войска освободили от боевиков террористических организаций 65% территории Восточной Гуты, расположенной в пригороде Дамаска. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

По словам министра, в настоящее время в регионе проводится беспрецедентная гуманитарная операция.

«Под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты», - отметил глава Минобороны РФ.

Шойгу уточнил, что российские военные прежде всего занимаются обеспечением безопасного выхода мирных жителей из зоны боевых действий, а также доставкой гуманитарных грузов.

«В кратчайшие сроки поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7100 матрасов и комплектов постельного белья, 91810 продовольственных наборов, 21840 мирных жителей обеспечены горячим питанием», - рассказал министр.

Кроме того, в пригороды Дамаска прибыли три гуманитарных конвоя ООН, доставившие 445 тонн грузов.

«Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу», - подчеркнул Шойгу.

Он также добавил, что Центр по примирению продолжает гуманитарные акции и в других районах Сирии. Благодаря этому более миллиона трехсот тысяч беженцев смогли вернуться в свои дома.

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