В Анталии назвали улицу именем убитого посла России в Турции Андрея Карлова
В Турции решили увековечить память об убитом в декабре 2016 года после России в республике Андрее Карлове. Одна из улиц турецкого города Демре в провинции Анталия будет носить имя российского дипломата.
Также на этой улице 22 марта будет открыт барельеф в его честь. Соответствующее решение принято местным городским советом, - передает местное новостное агентство Anadolu.
"Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей", - заявил глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел, добавив, что в Анталье пройдет Неделя памяти погибшего российского посла Андрея Карлова.
Стоит отметить, что Демре выбран не случайно. Он является городом-побратимом российских Клинцов в Брянской области. Именно этом городе прошло детство и юность Андрея Карлова.
Посол России в Турецкой республике Андрей Карлов был убит исламистским фанатиком Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года в Анкаре во время фотовыставки в Центре современного искусства. В МИД России и Совете Безопасности ООН был охарактеризован, как теракт.
Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.
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