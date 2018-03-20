2018-03-20T17:01:42+03:00
В мире

В Анталии назвали улицу именем убитого посла России в Турции Андрея Карлова

На улице города Демре будет открыт барельеф в честь российского дипломата
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В 2016 году Андрей Карлов со словами "Аллах акбар" был застрелен в Анкаре исламистским фанатикомВ 2016 году Андрей Карлов со словами "Аллах акбар" был застрелен в Анкаре исламистским фанатикомФото: EASTNEWS/AFP
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В Турции решили увековечить память об убитом в декабре 2016 года после России в республике Андрее Карлове. Одна из улиц турецкого города Демре в провинции Анталия будет носить имя российского дипломата.

Также на этой улице 22 марта будет открыт барельеф в его честь. Соответствующее решение принято местным городским советом, - передает местное новостное агентство Anadolu.

"Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей", - заявил глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел, добавив, что в Анталье пройдет Неделя памяти погибшего российского посла Андрея Карлова.

Стоит отметить, что Демре выбран не случайно. Он является городом-побратимом российских Клинцов в Брянской области. Именно этом городе прошло детство и юность Андрея Карлова.

Посол России в Турецкой республике Андрей Карлов был убит исламистским фанатиком Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года в Анкаре во время фотовыставки в Центре современного искусства. В МИД России и Совете Безопасности ООН был охарактеризован, как теракт.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

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