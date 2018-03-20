В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах

СЕГОДНЯ 18:36 2018-03-20T18:36:44+03:00

Кроме того, дополнительные средства могут быть выделены на улучшение инфраструктуры вблизи автотрасс

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Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил рассмотреть повышение максимально допустимой скорости движения автомобиля с 90 км/ч до 100-110 км/ч. Такую инициативу депутат озвучил во вторник в ходе научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы".

"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно", - передает пресс-служба комитета слова Москвичева.

Между тем, депутат призвал обратить внимание и на необходимость улучшения инфраструктуры вблизи автотрасс. Так, по его мнению, власти должны упростить процесс согласования размещения вдоль дорог стоянок, баз отдыха и кемпинга, чтобы водители могли чувствовать себя комфортнее.

Также важно уделять внимание освещению, пешеходным дорожкам, переходам и другим аспектам. Именно с этой целью, по мнению Москвичева, в 2019 году Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект Безопасные и качественные дороги, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что о необходимости починки российских дорог сказал также президент РФ Владимир Путин.