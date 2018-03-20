Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации

СЕГОДНЯ 18:59 2018-03-20T18:59:46+03:00

Депутат Верховной Рады заявила, что трижды получала предупреждения о готовящихся на нее покушениях

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сотрудники администрации украинского президента Петра Порошенко неоднократно угрожали ей расправой. Всего женщина получила три предупреждения о готовящихся на нее нападениях.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от [замглавы АП Андрея] Таранова, вскоре после чего он погиб", - заявила Савченко.

Второе предупреждение, по ее словам, поступило от внешней разведки. Тогда сестра депутата якобы лично ездила к начальнику Главного разведывательного управления, чтобы повлиять на события.

После третьего предупреждения о готовящемся заказном убийстве на Савченко вышли сами киллеры. Бывшая военнослужащая заверила, что это были члены специальных сил назначения. Все эти подосланные люди, по словам депутата, записывали ее идеи и передавали их своим кураторам для создания "политической провокации", передает "Украинская правда".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Савченко посетила европейские юридические инстанции, где дала показания против коррупции Порошенко.