В блокчейне нашли почти 300 ссылок на детскую порнографию

СЕГОДНЯ 13:08 2018-03-21T13:09:27+03:00

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Специалисты из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена изучили 1600 файлов в распределенном реестре – блокчейне – и нашли среди них документ, который содержал 274 ссылки на контент, связанный с насилием над детьми. При этом 142 ссылки уводили в даркнет – глубинный интернет, в который можно попасть с помощью спецпротоколов и портов.

«Поскольку все данные блокчейна загружаются и постоянно сохраняются пользователями в одном месте, они все несут ответственность за любой нежелательный контент, добавленный в блок-цепочку другими. Наш анализ показывает, что определенный контент, в частности, незаконная порнография, может сделать само владение блокчейном незаконным», - говорят исследователи.

Хранение детской порнографии запрещено в 112 странах. Об использовании распределенного реестра для распространения противозаконных материалов и сведений предупреждал еще Интерпол в 2015 году, пишет Gizmondo.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Госдуме рассмотрят законопроект, который урегулирует сферу блокчейна и криптовалют. При его реализации расплачиваться за товар или услугу криптовалютой запретят.