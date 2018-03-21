Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-21T13:28:52+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил японскому коллеге Таро Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу. До этого Таро Коно поздравил Лаврова с днем рождения и вручил большой торт в виде футбольного мяча. Встреча дипломатов прошла в Токио в день рождения Лаврова, 21 марта.

«Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч чемпионата мира», - сообщает в микроблоге Twitter МИД России.

Ранее сайт kp.ru передавал, что 20 марта в Токио начались дипломатические консультации в формате «два плюс два». В Японии встретились министры иностранных дел и министры обороны. На этих переговорах Япония и Россия обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. По словам Лаврова, дипломаты сочли необходимым выполнение Минских соглашений.