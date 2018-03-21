2018-03-21T15:24:25+03:00
Политика

Слепаков попал в базу данных "Миротворца"

Российского артиста отправили в раздел "Чистилище" за его недавний приезд в российский Крым с концертом
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Семен Слепаков попал к украинским националистам в "Миротворец"Семен Слепаков попал к украинским националистам в "Миротворец"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Член команды КВН "Пятигорск" Семен Слепаков, который вот уже несколько лет является популярным в России актером и продюсером, попал в списки печально-известного украинского националистического сайта "Миротворец". Фамилия юмориста появилась на ресурсе в разделе "Чистилище".

Как объясняется в аннотации, причина появления Слепакова в "Миротворце" — его позиция по Крыму, актер не раз заявлял, что считает полуостров территорией России. Кроме того, 17 марта в одном из ресторанов Симферополя состоялось его выступление с юмористической снендап-программой.

"Слепаков сознательно нарушает законы Украины о территориальной целостности страны. Занимается незаконной концертной деятельностью на территории Крыма", - говорится в сообщении.

Сайт "Миротворец" создан при поддержке националистических движений Незалежной. В его списках - граждане России, как правило известные личности, среди которых Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Александр Ширвиндт.

Также на днях раздел "Чистилище" пополнила народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которой Генпрокуратура приписала подготовку теракта в здании украинского парламента.

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