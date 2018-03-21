Песков опроверг слухи об отставке Лаврова

СЕГОДНЯ 17:42 2018-03-21T17:42:42+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной отставке министра иностранных дел Сергея Лаврова спекуляцией.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции», - сказал Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появились публикации, согласно которым Лавров якобы устал от занимаемой с 2004 года должности и в состав нового правительства не войдет.

21 марта Лаврову исполнилось 68 лет. Министр уехал в Токио с рабочим визитом. На встрече с главой МИД Японии Лаврову с теплыми поздравлениями вручили, как передает сайт kp.ru, большой торт в виде футбольного мяча. В ответ именинник подарил японском министру Таро Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.