Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты страны без Крыма

СЕГОДНЯ 19:07 2018-03-21T19:07:50+03:00

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Украинский телеканал СТБ объявил о завершении служебного расследования, начатого в связи с появлением в эфире карты незалежной без Крыма. Как оказалось, «недопустимый инцидент» произошел из-за режиссера монтажа проекта «Холостяк». Причем руководство канала уже наказало виновника - его сразу уволили с работы.

«Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики», - говорится в сообщении пресс-службы канала. Также там еще раз подчеркивается, что инцидент с картой, произошедший 16 марта, «противоречит позиции СТБ о государственных границах страны», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 марта украинский телеканал СТБ показал в эфире карту незалежной без Крыма. В результате каналу пришлось извиняться, ведь Киев до сих пор отказывается признавать полуостров частью России. Между тем Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося еще в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.