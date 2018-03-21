2018-03-21T21:43:44+03:00
Экономика

Реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 года

А средняя начисленная зарплата работников организаций в феврале составила 39,8 тысячи рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 годаРеальные доходы россиян выросли впервые с 2017 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 21 марта, в Росстате сообщили о том, что реальные располагаемые доходы россиян в феврале текущего года выросли впервые с января 2017 года. Так, рост доходов граждан составил 4,4% в годовом выражении.

При этом средняя начисленная заработная плата работников организаций в прошлом месяце увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,8 тысячи рублей, говорится в новом докладе «Информация о социально-экономическом положении», опубликованном на сайте федеральной службы государственной статистики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее ВЦИОМ в своем проекте «Россия удивляет» подвел итоги развития страны в 2000-2017 годах. Как выснилось, счастливых россиян стало вдвое больше, а прирост ВВП на душу населения превысил 70%.

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