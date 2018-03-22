Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, отрабатывая нападение на Россию

СЕГОДНЯ 07:42 2018-03-22T08:01:59+03:00

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Подводная лодка Hartford военно-морских сил США во время отработки сценария нанесения ударов по России проиграла льдам Арктики. Субмарина застряла в ходе тактических учений сил НАТО между Аляской и Россией.

Планировалось, что две подводные лодки Hartford и Connecticut всплывут и нанести условный удар по противнику. Оба судна оснащены «стелс-технологиями», вооружены крылатыми ракетами и являются гордостью военно-морского флота Соединенных Шатов.

«Эти учения проводятся для оценки своей оперативной готовности в Арктике, расширения опыта в регионе, улучшения понимания арктической среды и дальнейшего развития отношений с другими службами, союзниками и организациями-партнерами», - говорится на страничке журнала ВМС США в Facebook.

Похоже США забыли об еще одном «тайном оружии» России – морозах, а также арктических льдах, которые оказались «не по зубам» американским субмаринам.

Недавно сайт kp.ru сообщал, что на вооружение военно-морских сил США поступила новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia. На базе в городе Нью-Лондоне штата Коннектикут прошла торжественная церемония ввода судна в эксплуатацию.