СМИ: Правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с 13% до 15%

СЕГОДНЯ 08:16 2018-03-22T08:23:03+03:00

Кроме того, осуждаются возможность введения торгового сбора и отмена льготной ставки НДС

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Правительство РФ обсуждает идею повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

«Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума», - утверждает издание.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подчеркнула, что кабмин рассматривает разные налоговые меры, но пока это только предложения, решения по которым будут приняты позже.

Отмечается, что Минфин подготовил к совещанию проекты двух налоговых маневров. Первый касается нефтяников — обнулить экспортную пошлину при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Второе предложение для всей экономики — снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%. Источники издания подтвердили, что маневры пока не поддержаны.

Также обсуждались введение торгового сбора (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на некоторые категории продовольствия, товаров для детей и лекарства.

«К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной», - объяснил газете источник в правительстве.

В частности, предлагается заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета и объединить различные пособия в единую выплату для бедных семей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что обозначенные в президентском послании Федеральному Собранию экономические задачи требуют «определенной настройки налоговой системы». Глава кабмина уточнил, что, с одной стороны, она должна пополнять бюджет, а с другой — стимулировать структурные изменения.