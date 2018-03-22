2018-03-22T08:23:03+03:00
Экономика

СМИ: Правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с 13% до 15%

Кроме того, осуждаются возможность введения торгового сбора и отмена льготной ставки НДС
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments83
СМИ: Правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с 13% до 15%СМИ: Правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с 13% до 15%Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Правительство РФ обсуждает идею повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

«Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума», - утверждает издание.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подчеркнула, что кабмин рассматривает разные налоговые меры, но пока это только предложения, решения по которым будут приняты позже.

Отмечается, что Минфин подготовил к совещанию проекты двух налоговых маневров. Первый касается нефтяников — обнулить экспортную пошлину при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Второе предложение для всей экономики — снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%. Источники издания подтвердили, что маневры пока не поддержаны.

Также обсуждались введение торгового сбора (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на некоторые категории продовольствия, товаров для детей и лекарства.

«К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной», - объяснил газете источник в правительстве.

В частности, предлагается заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета и объединить различные пособия в единую выплату для бедных семей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что обозначенные в президентском послании Федеральному Собранию экономические задачи требуют «определенной настройки налоговой системы». Глава кабмина уточнил, что, с одной стороны, она должна пополнять бюджет, а с другой — стимулировать структурные изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, зачем изувечил тело убитой журналистки
Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, отрабатывая нападение на Россию
Погода в Москве 22 марта будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег
МВД: В Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержан экс-депутат Госдумы
СМИ: Лондон убеждает союзников выслать российских дипломатов
США выделят на строительство стены с Мексикой $1,6 млрд
Экс-глава ЦРУ уверен, что у России «есть что-то» на Трампа
«Дождь» и РБК приостановили работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому
США выделит Украине $250 млн на противостояние российскому влиянию
СМИ: Слова Трампа о встрече с Путиным застали Белый дом врасплох
Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено
Посол РФ в США обсудил с конгрессменом возобновление межпарламентского диалога
Минтруд предложит проиндексировать пенсии выше инфляции 2019-2021 годов