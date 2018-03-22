Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая

СЕГОДНЯ 11:08 2018-03-22T11:08:34+03:00

Ранее СМИ сообщили, что протекционистские меры Вашингтона коснуться около ста наименований продукции из КНР

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В четверг президент США Дональд Трамп анонсирует новые пошлины но импортируемые из Китая товары. Таким образом Вашингтон ответит на торговую политику Пекина, которую считает несправедливой.

«Президент объявит о шагах, которые он решил предпринять на основании расследования, проведенного представителем США на торговых переговорах (Робертом Лайтхайзером), в отношении действий со стороны властей Китая, приводящих к дисбалансу рынка», - сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Он также отметил, что в администрации президента рассмотрели случаи кражи «американских технологий и интеллектуальной собственности», в которых США подозревают Китай.

В понедельник газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп намерен утвердить торговые пошлины на ряд китайских товаров в размере 60 млрд долларов. Протекционистские меры коснуться 100 наименований продукции из КНР, для производства которых, как считают в Вашингтоне, Пекин похищал интеллектуальную собственность американских компаний.

В свою очередь, в Министерстве коммерции КНР напомнили, что китайская сторона уже неоднократно выступала против односторонних протекционистских мер США и намерена защищать свои права и экономические интересы.

Как сообщал сайт «КП», ранее в МИД КНР выразили готовность устранять дисбаланс в товарообороте с США и призвали Вашингтон не разрушать пошлинами взаимовыгодные торговые отношения, которые стремительно развивались в течение 40 лет.