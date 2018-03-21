СЕГОДНЯ 15:33 2018-03-21T15:33:24+03:00

Китай предостерег США от «торговых войн» и вмешательства в дела Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подчеркивается, что текущие действия американских властей могут резко ухудшить отношения между Вашингтоном и Пекином, которые 40 лет развивались во взаимовыгодном ключе

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Китай не намерен участвовать в «торговых войнах», но готов решительно отстаивать свои экономические интересы от нападок со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но, если кто-то вынудит нас участвовать в такой «войне», мы не испугаемся и не будем прятаться, и если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры», - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что экономическое сотрудничество между Китаем и США развивается уже 40 лет, созданы крупные рынки и большое количество рабочих мест.

«Если бы США не получали выгоду из экономического сотрудничества с Китаем, то тогда торговля между Китаем и США не могла бы достичь столь быстрого роста», - отметила Хуа Чуньин.

Кроме того, Пекин направил американской стороне ноту, в которой в категоричной форме выразил протест против ожидаемого расширения взаимодействия между США и Тайванем, который КНР рассматривает как одну из своих админитсративно-территориальных единиц.

«Мы сделали американской стороне жесткое представление и требуем от нее придерживаться принципа «одного Китая»…и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений», - заключила представитель МИД КНР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который позволит американским делегациям посещать Тайвань с официальными визитами. Одновременно островное государство сможет направлять своих представителей в США без предварительного согласования с Пекином.