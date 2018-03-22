В Чехии погибли люди при взрыве на химзаводе

СЕГОДНЯ 14:12 2018-03-22T14:12:20+03:00

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В Чехии в городе Кралупи-над-Влтавоу на химическом заводе компании Unipetrol произошел взрыв. Погибло как минимум шесть человек, многие получили серьезные ранения. Информацию о взрыве на предприятии подтвердил пресс-секретарь Unipetrol, но больших подробностей он не сообщил.

Полиция, пожарные и спасатели выехали на место происшествия, пишет Reuters со ссылкой чешское новостное агенство CTK.

Unipetrol - одна из крупнейших нефтянных компаний, производитель пластмасс, имеет нефтеперерабатывающий завод в Чешской Республике.

Несколькими днями ранее сайт kp.ru рассказывал о другом взрыве в промышленной зоне. На территории завода по утилизации боеприпасов в городе Люббене на востоке Германии взрыв ранил одного человека и разрушил часть здания предприятия. А 20 ноября в Бельгии в городе Генте на территории металлургического завода Arcelormittal один человек погиб, двое отравились ядовитым дымом. Тогда взорвалась цистерна, когда ее заправляли бензином.