Пенисы белых медведей стали хрупкими из-за плохой экологии

СЕГОДНЯ 14:16 2018-03-22T14:16:34+03:00

В пенисе белого медведя для поддержания его твердости находится кость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Биологи изучили бакулюмы - кости пениса - 349 белых медведей в Гренландии и Канаде. В ходе исследования выяснилось, что они стали более хрупкими. Виной тому пониженная минерализация костей, вызванная загрязнениями окружающей среды органическими веществами. Свои выводы учёные опубликовали в журнале Environment International.

Из-за хрупких пенисов белым медведям может стать значительно сложнее размножаться. А ведь полярные мишки и без того давно находятся под угрозой исчезновения. По мнению самых пессимистично настроенных биологов, крупнейшие хищники планеты в дикой природе вымрут в течение ближайшего века. Будем надеяться, что их прогноз не сбудется...

На данный момент в России популяция белых медведей оценивается в 5–6 тысяч особей.

Белые медведи приносят потомство раз в 2-3 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, на этой неделе в Кении умер последний в мире самец северного белого носорога‍ (подробности)