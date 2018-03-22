2018-03-22T14:39:46+03:00
Звезды

Коллега Федора Добронравова рассказала о его состоянии

На днях ведущий актер Театра сатиры попал в больницу
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Федор ДобронравовАктер Федор ДобронравовФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В четверг, 22 марта, коллега ведущего актера Московского театра сатиры Федора Добронравова рассказала о его самочувствии. Как заверила заведующая труппой Бронислава Чунихина, в настоящее время артист, который недавно попал в больницу, находится в стабильно хорошем состоянии и чувствует себя хорошо.

«Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму», - сказала Чунихина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 марта появилась информация о том, что Федор Добронравов, известный зрителям по фильмам «Ликвидация» и «День радио», а также сериалу «Сваты», был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Между тем представитель артиста Ирина Сойкина сразу заявила, что жизни актера ничего не угрожает. Однако не стала раскрывать никаких подробностей.

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