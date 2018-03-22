Коллега Федора Добронравова рассказала о его состоянии

СЕГОДНЯ 14:39 2018-03-22T14:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 22 марта, коллега ведущего актера Московского театра сатиры Федора Добронравова рассказала о его самочувствии. Как заверила заведующая труппой Бронислава Чунихина, в настоящее время артист, который недавно попал в больницу, находится в стабильно хорошем состоянии и чувствует себя хорошо.

«Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму», - сказала Чунихина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 марта появилась информация о том, что Федор Добронравов, известный зрителям по фильмам «Ликвидация» и «День радио», а также сериалу «Сваты», был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Между тем представитель артиста Ирина Сойкина сразу заявила, что жизни актера ничего не угрожает. Однако не стала раскрывать никаких подробностей.