Володин назвал хамством сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в Третьем Рейхе

СЕГОДНЯ 15:21 2018-03-22T15:21:32+03:00

Спикер Госдумы допускает, что Лондон намеренно обостряет конфликт с Москвой, чтобы отодвинуть неудобные для себя вопросы по Brexit

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал хамством высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сравнишего Чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

«Заявление (Джонсона), действительно, хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности», - подчеркнул Володин.

Спикер ГД не исключил, что заявление Джонсона является следствием негативного отношения британского населения к собственной политической элите.

«Британские политики опустились до хамства, это говорит о том, что все настолько у них плохо. Более того, конфликт с Евросоюзом, связанный с выходом Великобритании (из ЕС) заставляет их формировать повестку других конфликтов с тем, чтобы от себя эту ситуацию отодвинуть», - добавил Володин.

Как сообщал сайт «КП», ранее в ходе слушаний в британском парламенте с участием Джонсона последний согласился с мнением, что Москва воспользуется Чемпионатом мира-2018 также, как Третий рейх воспользовался Олимпиадой 1936 года.