Отца полковника Захарченко отпустили из СИЗО под домашний арест
Виктора Захарченко - отца полковника Дмитрия Захарченко - отпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял в четверг, 22 марта, Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия .
«Ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в отношении Виктора Захарченко подлежит удовлетворению, — огласила решение судья Наталия Дударь.
Срок домашнего ареста отца полковника Захарченко истекает уже 30 марта. Ему разрешено гулять каждый день с восьми до девяти утра и с 16 до 17 часов.
Напомним, бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан за получение крупной взятки, препятствие следственным действиям, злоупотребление служебными полномочиями. Во время обысков в квартире, записанной на его сестру, были найдены более 8,5 миллиарда рублей.
Захарченко-старшего обвиняют по статье "Присвоение или растрата". Следствие подозревает его фиктивном трудоустройстве в "МИА-банке".
Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»