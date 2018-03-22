Отца полковника Захарченко отпустили из СИЗО под домашний арест

СЕГОДНЯ 15:46 2018-03-22T15:46:59+03:00

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Виктора Захарченко - отца полковника Дмитрия Захарченко - отпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял в четверг, 22 марта, Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия .

«Ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в отношении Виктора Захарченко подлежит удовлетворению, — огласила решение судья Наталия Дударь.

Срок домашнего ареста отца полковника Захарченко истекает уже 30 марта. Ему разрешено гулять каждый день с восьми до девяти утра и с 16 до 17 часов.

Напомним, бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан за получение крупной взятки, препятствие следственным действиям, злоупотребление служебными полномочиями. Во время обысков в квартире, записанной на его сестру, были найдены более 8,5 миллиарда рублей.

Захарченко-старшего обвиняют по статье "Присвоение или растрата". Следствие подозревает его фиктивном трудоустройстве в "МИА-банке".