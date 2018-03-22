2018-03-22T23:01:45+03:00
В мире

Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая

Американский лидер намерен обложить товары из КНР пошлинами и ввести инвестиционные ограничения для компаний из Поднебесной
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 22 марта, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая.

В частности, подписав этот документ, американский лидер поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами.

Кроме того, хозяин Белого дома поручил министру финансов страны Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать инвестиционные ограничения для китайских компаний, чтобы защитить американские технологии, сообщается на сайте Белого дома.

Причем, как заметил глава Соединенных Штатов, это лишь часть мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. «Это первый (пакет мер), лишь первый из множества», - сказал Трамп, подписывая меморандум.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этот меморандум был подготовлен по итогам расследования о возможном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов