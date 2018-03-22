22 Март 23:01 2018-03-22T23:01:45+03:00

Американский лидер намерен обложить товары из КНР пошлинами и ввести инвестиционные ограничения для компаний из Поднебесной

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В четверг, 22 марта, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая.

В частности, подписав этот документ, американский лидер поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами.

Кроме того, хозяин Белого дома поручил министру финансов страны Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать инвестиционные ограничения для китайских компаний, чтобы защитить американские технологии, сообщается на сайте Белого дома.

Причем, как заметил глава Соединенных Штатов, это лишь часть мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. «Это первый (пакет мер), лишь первый из множества», - сказал Трамп, подписывая меморандум.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этот меморандум был подготовлен по итогам расследования о возможном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний.