Пекин предостерег США от введения торговых ограничений в отношении Китая

СЕГОДНЯ 02:39 2018-03-23T02:40:01+03:00

Китай готов идти до конца в отстаивании своих торговых интересов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНР отметили, что не стремятся к торговой войне, но и не отступятся от нее

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Торговые меры предпринимаемые США в отношении Китая контрпродуктивны и являются односторонним протекционистским шагом. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне. В документе сказано, что Пекин «крайне разочарован и резко осуждает это действие».

«Китай продемонстрировал искренность в выдвижении целесообразных предложений США, а также предпринял значительные попытки по решению вопроса с нынешним торговым дисбалансом между Китаем и США», - подчеркнули в диппредставительстве.

В заявлении сказано, что КНР не стремится вступать ни с кем в торговую войну, но и «не боится и не отступится» от нее, и «будет бороться до конца ради защиты своих законных интересов с применением всех необходимых мер».

В Пекине уверены, что таможенные ограничения, введенные США, в конечном итоге нанесут урон интересам американских потребителей, компаний, а также финансовым рынкам, передает ТАСС.

Ранее в четверг сайт kp.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая и поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами.

А министр финансов страны Стивен Мнучин в течение 60 дней должен разработать инвестиционные ограничения для компаний КНР, чтобы защитить американские технологии.