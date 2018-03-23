2018-03-23T05:44:49+03:00
Экономика

Китай готовится увеличить пошлины на товары из США

Пекин намерен «сбалансировать ущерб» от повышения пошлин на сталь и алюминий в Америке
Юлия ДИВЕЕВА
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Китай готовит ответные меры на ужесточение условий торговли со стороны СШАКитай готовит ответные меры на ужесточение условий торговли со стороны СШАФото: REUTERS
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Правительство Китая обсуждает возможность увеличения пошлин на ряд товаров из США. Об этом сообщило министерства коммерции КНР.

В ведомстве отметили, что Пекин готов пойти на такие шаги, «чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий».

В первую очередь, КНР на 15% повысит пошлины на импорт из Соединенных Штатов свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на свинины и некоторых продуктов питания, на сумму около двух миллиардов долларов, согласно статистике 2017 года, передает Интрфакс.

Всего власти Поднебесной могут взвинтить таможенные пошлины на 128 американских товаров, ввозимых в Китай. По статистике 2017 года объем их импорта в денежном эквиваленте составил три миллиарда долларов.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, в четверг Пекин предостерег США от развязывания торговой войны. Заявление было сделано после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая и поручил составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами.

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