Китай готовится увеличить пошлины на товары из США
Правительство Китая обсуждает возможность увеличения пошлин на ряд товаров из США. Об этом сообщило министерства коммерции КНР.
В ведомстве отметили, что Пекин готов пойти на такие шаги, «чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий».
В первую очередь, КНР на 15% повысит пошлины на импорт из Соединенных Штатов свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции.
На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на свинины и некоторых продуктов питания, на сумму около двух миллиардов долларов, согласно статистике 2017 года, передает Интрфакс.
Всего власти Поднебесной могут взвинтить таможенные пошлины на 128 американских товаров, ввозимых в Китай. По статистике 2017 года объем их импорта в денежном эквиваленте составил три миллиарда долларов.
Как сообщал сайт kp.ru ранее, в четверг Пекин предостерег США от развязывания торговой войны. Заявление было сделано после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая и поручил составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами.