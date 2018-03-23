2018-03-23T07:41:47+03:00
Политика

Песков поделился планами Путина в отношении внешней политики

По мнению пресс-секретаря президента РФ, главной целью дипломатических отношений является обеспечение условий, необходимых для решения внутренних задач
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Основной целью президента России Владимира Путина во внешней политике является создание условий, необходимых для решения внутренних задач страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", - цитирует телеканал RT представителя Кремля.

По словам Пескова, у российского президента есть конкретный план развития страны, в котором все актуальные задачи делятся на первостепенные и второстепенные. Для создания условий, необходимых для их решения, главе государства требуется поддержка со стороны дипломатии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам Путин, говоря о приоритетах своего нового президентского срока, подчеркнул важность внутренней повестки дня. Он заявил, что в ближайшие годы особое внимание будет уделяться обеспечению темпов роста экономики, развитию в области здравоохранения, образованию и промышленному производству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В результате пожара в жилом комплексе во Вьетнаме погибли 13 человек
Гости принца Гарри и Меган Маркл получат позолоченные приглашения на свадьбу
Военные США рассказали о контактах с РФ по Сирии
Блогер из Великобритании устроила трансляцию «самого унизительного свидания»
Погода в Москве на 23 марта 2018 года: местами возможны осадки
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Пилот турецкого истребителя F-16 погиб при крушении
Индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне угрозы торговой войны США и Китая
Новые пошлины США на импорт стали и алюминия вступят в силу в пятницу
Китай готовится увеличить пошлины на товары из США
ЦСКА и «Йокерит» впервые в истории КХЛ провели пять овертаймов в одном матче
«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
В США умер создатель крупнейшей сети магазинов игрушек
Мадуро объявил в Венесуэле деноминацию национальной валюты
Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-фарм» при закупке медикаментов
ФАС завела дело на монополию в рунете
Небо над Критом стало красным из-за африканской пыли
Пекин предостерег США от введения торговых ограничений в отношении Китая
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая