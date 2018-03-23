Песков поделился планами Путина в отношении внешней политики

СЕГОДНЯ 07:41 2018-03-23T07:41:47+03:00

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Основной целью президента России Владимира Путина во внешней политике является создание условий, необходимых для решения внутренних задач страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", - цитирует телеканал RT представителя Кремля.

По словам Пескова, у российского президента есть конкретный план развития страны, в котором все актуальные задачи делятся на первостепенные и второстепенные. Для создания условий, необходимых для их решения, главе государства требуется поддержка со стороны дипломатии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам Путин, говоря о приоритетах своего нового президентского срока, подчеркнул важность внутренней повестки дня. Он заявил, что в ближайшие годы особое внимание будет уделяться обеспечению темпов роста экономики, развитию в области здравоохранения, образованию и промышленному производству.