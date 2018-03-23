Опубликовано видео с застрявшей во льдах Арктики американской подлодки
Появилось видео с борта застрявший во льдах Арктики американской подводной лодки Hartford. Субмарина военно-морских сил США должна была отработать "нанесение ударов по России и Китаю", однако проиграла здешним морозам.
Всего в ходе тактических учений сил НАТО было задействовано две атомные подлодки, однако, одной из них удалось - Connecticut - избежать ледяной ловушки. Планировалось, что "круиз" завершится после того, судна всплывут и нанесут условный удар по противнику, но закончилось все иначе - выкорчевыванием субмарины изо льда ломом. И это даже несмотря на то, что обе подлодки оснащены "стелс-технологиями" и вооружены крылатыми ракетами.
В видеосюжете телеканала CNN приводятся слова офицера ВМС США, который признал, что, несмотря на постоянные технические усовершенствования американских атомных крейсеров, российские субмарины технически превосходят их.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данные учения в ВМС США назвали проверкой своей оперативной готовности в Арктике.
Видео с застрявшей во льдах Арктики американской подводной лодкой.