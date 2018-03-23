Опубликовано видео с застрявшей во льдах Арктики американской подлодки

СЕГОДНЯ 09:24 2018-03-23T09:24:16+03:00

Американская подлодка так и не сумела "нанести удар" по России Фото: REUTERS

Субмарина ВМС США отрабатывала "удары по России", когда попала в ледяную ловушку [видео]

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Появилось видео с борта застрявший во льдах Арктики американской подводной лодки Hartford. Субмарина военно-морских сил США должна была отработать "нанесение ударов по России и Китаю", однако проиграла здешним морозам.

Всего в ходе тактических учений сил НАТО было задействовано две атомные подлодки, однако, одной из них удалось - Connecticut - избежать ледяной ловушки. Планировалось, что "круиз" завершится после того, судна всплывут и нанесут условный удар по противнику, но закончилось все иначе - выкорчевыванием субмарины изо льда ломом. И это даже несмотря на то, что обе подлодки оснащены "стелс-технологиями" и вооружены крылатыми ракетами.

В видеосюжете телеканала CNN приводятся слова офицера ВМС США, который признал, что, несмотря на постоянные технические усовершенствования американских атомных крейсеров, российские субмарины технически превосходят их.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данные учения в ВМС США назвали проверкой своей оперативной готовности в Арктике.